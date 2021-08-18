Rubato turnede

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Özer Arkun, Göksun Çavdar ve Eralp Görgün'den oluşan Rubato, albümleri ve sahne performansları ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

2021 yaz sezonunun en çok konser veren ekiplerinden Rubato, turnelerinin Gaziantep ayağı için dün şehre geldi. Uçaktan iner inmez ayaklarının tozu ile baklavalarla karşılanan ekip, Antep'te sahneye çıkmadan önce renkli dakikalar yaşadı. Gastronomi şehri Gaziantep'e uzun zaman sonra tekrar gelen Rubato, keyifli bir konsere de imza attı.

İzmir, Alaçatı, Bodrum, İskenderun, Bursa, Trabzon performansları ile turnesine devam edecek olan Rubato, hazırlıklarını bitirmek üzere oldukları yeni projelerinin ilk teklisini ağustos sonunda yayınlayacak.