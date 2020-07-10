Türkiye yine kadına yönelik şiddet iddialarıyla sarsılıyor. Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiaları konuşulurken, bir başka olay daha meydana geldi. Habertürk'ün gündeme getirdiği olayda, Rubato grubu sanatçılarından Özer Arkun'un kız arkadaşını darp ettiği iddia edildi. Darp edildiğini iddia eden genç kadın, olay günü yaşadığı dehşeti çektiği bir video ve fotoğraf ile birlikte savcılığa iletti. Peki Rubato Özer Akun kimdir? İşte cevabı...

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün’ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu’yla çalıştı.