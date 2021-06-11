Ruanda doğayı korumak için elektrikli motosiklet projesini başlattı

Teknoloji alanındaki adımlarıyla ön plana çıkan ülkedeki elektrikli motosiklet projesi, Ruanda Çevre Yönetim Kurumu liderliğinde ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) ekonomik ve teknolojik desteğiyle yürütülecek.

Ruanda Çevre Bakanı Jeanne d'Arc Mujawamariya, projeyle ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, elektrikli motosikletlerin kullanılmaya başlanmasıyla ülkede benzinli araçların yerini yavaş yavaş elektrikli araçların almaya başlayacağına dikkati çekti.

Mujawamariya, "Proje, Ruanda'nın 2020'ye kadar karbonsuz ekonomiye ulaşmasına katkı sağlayacak." dedi.

Elektrikli araçların kullanımının artırılmasını hedeflendiklerini dile getiren Mujawamariya, elektrikli motosiklet kullanımını yüzde 80'e çıkarmak istediklerini sözlerine ekledi.

Halihazırda 40 bin ticari motosikletin bulunduğu ülkede, ilk etapta bunların 26 bininin elektrikli motosiklete dönüştürülmesi planlanıyor.