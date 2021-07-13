Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonanın 2. etap karşılaşmalarında G Grubu'nda yer alan Türkiye, Ruanda ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini 25-9, 25-15, 25-16'lık set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti.

Türkiye, ikinci karşılaşmasını yarın TSİ 19.30'da Tayland ile yapacak.