RTÜK'ten Sedef Kabaş'ın sözlerine inceleme

AA

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TELE 1 yayın kuruluşunda, Sedef Kabaş’ın Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan kabul edilmesi asla mümkün olmayan sözlerine ilişkin inceleme kararı alınmıştır. Konu ilk Üst Kurul toplantısında Kurul gündemine getirilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ÇELİK: LANETLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sedef Kabaş'ı sert bir dille eleştirdi. Çelik şu ifadelere yer verdi: Gazeteci sıfatı taşıyan Sedef Kabaş’ın bir televizyon kanalında Cumhurbaşkanlığı makamını aşağılık sözlerle hedef alması muhalefet değil ahlaksızlık ve pespayeliktir. Bu ahlaksızlığı lanetliyoruz,

İNCELEME BAŞLATILDI

AA'nın haberine göre Sedef Kabaş hakkında, katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşmalara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kabaş'ın bir televizyon programında yaptığı konuşmalarla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, inceleme sonucunda Kabaş hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma açtı.

Soruşturma kapsamında Güvenlik Şube Müdürlüğüne, ilgili yayın kaydının temini ve incelenip tutanak tanzim edilmesi, ayrıca Sedef Kabaş'ın adres bilgilerinin tespit edilerek savunmasının alınması yönünde talimat verildiği öğrenildi.

Savcılığın, Kabaş'ın ifadesinin alınmasının ardından savcılığa bilgi verilmesi talimatını da verdiği bildirildi.