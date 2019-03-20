Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca, 18-22 Mart "Medya Okuryazarlığı Haftası" dolayısıyla, Üst Kurul'da ilkokul öğrencilerini bilinçlendirmek amacıyla program düzenlendi.

AA'nın haberine göre; Muazzez Karaçay İlkokulundan 50 öğrenci ve öğretmenlerin katıldığı programda, medya okuryazarlığı alanında farkındalık oluşturulması amacıyla bilmece, bulmaca, boyama, kodlama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Öğrencilere, medya okuryazarlığının içeriğine ilişkin temel bilgiler aktarılırken, konuyla ilgili çizgi film de izletildi.

"YENİ MEDYA OKURYAZARLIĞI ŞEKLİNDE BİR GİRİŞİMİMİZ OLACAK"

Etkinliğin sonunda RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, öğrencilere medya okuryazarlığı sertifikası verdi ve "RTÜK Gönüllüsü" rozeti taktı.

Ebubekir Şahin, medya okuryazarlığı konusunda önceki dönemde güzel çalışmalar yapıldığını, bunların devam etmesi için gayret göstereceklerini söyleyerek, "RTÜK olarak medya okuryazarlığı konusuna çok ciddi eğiliyoruz. Medya okuryazarlığı konusunu bir üst noktaya taşımak istiyoruz. Yeni medya okuryazarlığı şeklinde bir girişimimiz olacak" diye konuştu.

Özellikle medya okuryazarlığı alanına giren ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik etkinlikler yaptıklarını belirten Şahin, çocukların çok bilinçli olduğunu ve onların medya okuryazarlığı konusunda bilinçlerini artırmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Şahin, "Ben gelecekle ilgili olarak ümitliyim. Bu güzel gençlerimizin, çocuklarımızın bundan sonraki süreçte medya konusunda bilinçlerinin artacağını düşünüyorum" dedi.