RTÜK'ten koronavirüs yayınlarında yasaları ihlal edenlere yaptırım geldi

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, toplantıda izleme uzmanlarının raporlarını gündemine alan Üst Kurul, 6112 sayılı Kanun'u ihlal eden Tele1, Halk TV ve Habertürk'e ceza uyguladı.
Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi" programında kullanılan "koronavirüs salgınının sorumlusunun 3. havalimanı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu" ve "salgından etkilenenlerin AK Parti seçmeni olduğu" iddiaları, Üst Kurul tarafından "ayrımcılık" ile "gerçeklik ve doğruluk ilkelerini ihlal" olarak değerlendirildi. İlgili yayın nedeniyle Halk TV'ye üst limitten idari yaptırım kararı alındı.
Üst Kurul toplantısında, ayrıca Halk TV'de yayınlanan "Günaydın Türkiye" adlı programda da koronavirüsle ilgili hiçbir resmi kaynak tarafından doğrulanmayan birtakım ifadelerin izleyiciler üzerinde korku ve panik havası oluşturduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.
RTÜK, TELE 1'de yayınlanan "Kulis" ve Habertürk'teki "Para Gündem" programlarında, salgın hastalığa ilişkin, "hiçbir otorite tarafından teyit edilmemiş bilgilerin gerçeklik ve doğruluk ilkelerine aykırı bir şekilde izleyiciye aktarılması" nedeniyle de her iki yayın kuruluşuna idari yaptırım uyguladı.
- Ataklı'nın sözleri yaptırım getirdi
RTÜK toplantısında, televizyonlardan verilen uzaktan eğitim derslerinde başörtülü öğretmeni eleştiren Can Ataklı'nın yayınlarından dolayı da programın yayımlandığı kanala ceza kesildi.
Toplantıda, Can Ataklı'nın "Gün Başlıyor" programında, derslerde başörtülü öğretmenlerin yer almasını "çok yanlış ve facia" olarak nitelemesi, ilgili yasanın "Yayın hizmetleri… Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz." ilkesine aykırı bulunarak, Tele 1'e en üst limitten idari yaptırım ve 5 kez program durdurma cezası verildi.
Tele1'e farklı bir ceza da Can Ataklı'nın başka bir yayınından dolayı uygulandı.
RTÜK tarafından programında Harp Okulu'nda gerçekleştirilen bir töreni yorumlayan Ataklı'nın "yanlış bilgiler vererek, argo sözcükler kullanmak suretiyle rütbeli askerleri ve kurumları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan ifadeler" kullandığı belirtilerek yaptırım uygulandı.
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