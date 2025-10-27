Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem RTÜK'te devir teslim töreni

        RTÜK'te devir teslim töreni

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, "Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 16:35 Güncelleme: 27.10.2025 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        RTÜK'te devir teslim töreni
        ABONE OL
        ABONE OL

        RTÜK Başkanlığına seçilen Mehmet Daniş, düzenlenen törenle görevi Ebubekir Şahin'den devraldı.

        Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK'te bugün görevi devralırken, aslında büyük bir sorumluluğun ve kıymetli bir bayrağın emanetini teslim aldığını belirtti.

        Kuruma uzun yıllar boyunca katkılar sunan Ebubekir Şahin'e samimi çalışmaları ve kıymetli hizmetleri için teşekkür eden Daniş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu'nun teşrifleriyle, Üst Kurul üyelerinin ve kurum personelinin katılımıyla gerçekleşen devir töreninin, bu anlamlı sürece ayrı değer kattığını aktardı.

        Daniş, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesinin, RTÜK'ün sorumluluğunu daha da artırdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

        REKLAM

        "Aile kurumunun korunması, kadına yönelik şiddetle mücadelede medyanın etik sorumluluğunun güçlendirilmesi ve dijital çağın risklerine karşı çocuklarımızın korunması yönündeki çalışmalara kararlılıkla devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, iletişim alanında Türkiye'nin vizyonunu destekleyen her çalışmada aynı inançla yer alacağız. Yeni dönemin kurumumuz, medya dünyamız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

        "RTÜK HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"

        Ebubekir Şahin de devir teslim törenine ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, RTÜK ailesiyle geçirdiği yılların, hayatının en kıymetli dönemlerinden biri olduğunu ifade etti.

        Bu süreçte birlikte emek verdikleri Üst Kurul üyelerine, tüm çalışma arkadaşlarına, yayın camiasına ve millete gönülden teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

        "Üst Kurul Başkanlığı görevini Mehmet Daniş Bey'e devrediyor, kendisine bu önemli görevinde üstün başarılar diliyorum. Devir törenimize teşrifleriyle bizleri onurlandıran Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Batuhan Mumcu'ya da nazik katılımları için teşekkür ediyorum. RTÜK, her zaman kalbimde olacak."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Arkadaşlarıyla parka gitti... Öldüren yürüyüş!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        Sıcaklık 10 derece birden düşüyor, yağış geliyor!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        İki maganda ve iki saldırıya uğrayan kadın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        Habertürk Anasayfa