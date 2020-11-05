RTÜK, Netflix ve Amazon Prime Video'ya lisans verdi

AA

Üst Kurul Başkanı Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurularını değerlendirdi.

Başkan Şahin, toplantı sonrasında Twitter hesabından internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlara ilişkin açıklamada bulundu.

Şahin, "NETFLIX ve Amazon Prime Video, tıpkı yerli örnekleri gibi yükümlülüklerini yerine getirerek RTÜK'ten lisans aldı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- Lisans hakkı aldılar

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bir süredir geçici yayın izniyle faaliyetlerini devam ettiren ve RTÜK’ün uyarısı üzerine lisans başvurusu yapan ulusal ve uluslararası kuruluşlar gerekli yükümlülüklerini yerine getirdi.

Uluslararası yayın platformları, Türkiye’de yerleşik anonim şirketlerini kurarak yönetim kurullarını şekillendirdi, kuruluşlara genel müdür ve temsilci atamaları yapıldı.

Üst Kurul, başvuru işlemlerini tamamlayan "Netflix", "Amazon Prime Video", “Fizy", "TV8", "Diyanet TV" ve "Powerapp Music " logolu kuruluşlara 10 yıl süreyle geçerli olmak üzere internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (İnternet - İBYH) lisansı verilmesine karar verdi.

Ayrıca "On Medya" logo/çağrı işaretli kuruluşa internet ortamından radyo (İnternet-RD) ve televizyon (İnternet-TV) lisansıyla "TV+" markalı kuruluşa da internet ortamından iletim yetkisi verildi.

Lisans alan kuruluşlar 6112 sayılı Kanun çerçevesinde internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık yapacak.

- Depremzede yayıncılara kolaylık

RTÜK, aldığı kararla deprem bölgesindeki yayıncılara da kolaylık sağladı. Buna göre, Aydın ve İzmir illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcıların mali yükümlülük süreleri mücbir sebep gözetilerek 3 ay süreyle uzatıldı.