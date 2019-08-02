( RTÜK) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, internet televizyonları için yeni bir düzenleme getirdi. Böylece, internet üzerinden yayın yapan platformların yurt içi ve yurt dışı kaynaklı olan Netflix, BluTV ile Puhutv gibi dijital yayın platformları, RTÜK denetimine dahil olacak.

RTÜK'ün yeni düzenlemesi, görsel sanatlarda Türkiye'nin en çok üretim yapan iki şirketi olan BKM ile TAFF Pictures'ın birlikte kurmakta olduğu dijital yayın platformunu nasıl etkileyecek?

Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar'ın ortağı, Zümrüt Arol Bekçe'nin ise CEO'su olduğu BKM, 1994'ten bu yana 65 filme imza attı.

Filmlerin toplam izleyici sayısı 97.625.651 kişi.

Filmlerinin toplam hasılatı ise 984.661.103 ₺.

BKM, 25 yılda TV dizisi ve TV programı olmak üzere ürettiği TV yapımı ise 37.

Sinema ve TV için üretilen içeriklerin toplam sayısı 102.

Grafik Tasarım: Can BAYTAK

Cemal Okan ile Timur Savcı'nın ortağı olduğu TAFF Pictures ise 2008'den bu yana 41 film üretti.

Filmlerin toplam izleyici sayısı 24.994.921 kişi.

Filmlerinin toplam hasılatı 273.083.725 ₺.

BKM ile TAFF Pictures'ın sinema filmlerinin toplam izleyici sayısı 122.620.572 kişi.

Toplam hasılat 1.257.744.828 ₺.

BKM ile TAFF Pictures, birlikte dijital yayın platformunu kurmak için geçtiğimiz yıl çalışmalara başladı. Dijital yayın platformunun kurulum çalışmalarının başında Cem Aydın bulunuyor.

Böylelikle BKM ile TAFF Pictures kendi dijital yayın platformu olan ilk yapım şirketleri olacak.

Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre RTÜK'ün yeni düzenlemesi BKM'nin yeni dijital yayın platformunun kuruluşunu etkilemeyecek.

BKM'nin CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, konuyla ilgili olarak Habertürk'e yaptığı açıklamada dijital yayın platformunun kuruluş çalışmalarına tüm hızıyla devam edildiğini belirterek 'Durmak yok. Yola Devam' dedi.

BKM ile TAFF Pictures dijital yayın platformunu neden kuruyor?

Bunun ilk nedeni, çok sayıda içerik üretmesi. BKM ile TAFF Pictures'ın portföyünde toplam 143 yapım bulunuyor.

Görsel sanat ürünlerinin gün geçtikçe dijital yayın platformlarda yayınlanması BKM ile TAFF Pictures'ı kendi dijital platformunu kurmaya yönlendirdi.

Üretilen içeriklerin kendi dijital platforma yayınlanması hem işleri daha verimli hem de daha kârlı hale getirecek.

BKM'nin aynı zamanda TV yapımı, tiyatro, organizasyonunu düzenledikleri, konser, sahne gösterileri ve diğer etkinlikleri de göz önünde bulunduracak olursak dijital yayın platformunda yayınlanabilecekleri içerik sayısı daha da artıyor.

Her iki şirketin önümüzdeki yıllarda da aynı üretimi gösterebilecek alt yapıya, vizyona ve arzuya sahip olması da, dijital yayın platformlarını sürekli yeni içeriklerle besleyebileceğini gözler önüne seriyor.