RTÜK Devlet Bahçeli'ye yönelik sözler nedeniyle Halk TV'ye para cezası verdi

Edinilen bilgiye göre, Üst Kurul, haftalık olağan toplantısında, Halk TV hakkında hazırlanan izleme raporunu görüştü.
Halk TV'de yayınlanan "Şimdiki Zaman Siyaset" isimli programı değerlendiren Üst Kurul, yayın konuğunun ifadelerini inceledi.
Üst Kurul, konuğun canlı yayında sarf ettiği "Ankara'nın Tabipler Odası, dört bin tane vaka görüyoruz Ankara'da sadece, diyor. Oradan Bahçeli çıkıyor diyor ki, 'Tabipler Odasını kapatmamız lazım, Anayasa Mahkemesi'ni kapatmamız lazım. İmparatorluk mu kuruyorsun lan. Ne biçim böyle bir şey olabilir mi ya?" şeklindeki ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığını tespit etti.
Yayında geçen argo kelime "lan" ifadesinin şahıstan öteye geçerek, kurum ve temsil edilenlere yönelik ve küçük düşürücü, itibarsızlaştırıcı olduğu kanaatine varan Üst Kurul, yayıncı kuruluşun, 6112 sayılı Kanun'un ilgili maddesinde yer alan, "Yayın hizmetleri, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz, kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içeremez." hükmünü ihlal ettiğini belirledi.
RTÜK, Halk TV'ye idari para cezası müeyyidesi uygulanmasına karar verdi.
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