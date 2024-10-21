RTÜK Başkanı Şahin’den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili açıklama

RTÜK Başkanı Şahin’den FETÖ elebaşı Gülen ile ilgili açıklama

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

Millete ihanet etti, vatansız öldü. Milli iradeye kast eden hain FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun. Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler, Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz.

Yetki alanımızda bulunan bazı yayın organlarında FETÖ elebaşı hakkında sergilenen kabul edilemez söylemler Üst Kurulumuzun takibindedir. Hiçbir yayıncı, terörü ve teröristi öven yayınlar yapamaz. — Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) October 21, 2024