RTÜK Başkanı Şahin, "Kadına Yönelik Şiddet İçerikleriyle Mücadelede RTÜK'ün Rolü"nü anlattı

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.
RTÜK Başkanı Şahin, "Medyada Yer Alan Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet İçerikleriyle Mücadelede RTÜK'ün Rolü" başlıklı sunum yaptı.
RTÜK'ün yapısı ve faaliyetlerine ilişkin komisyona bilgi veren Şahin, RTÜK'ün, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun çerçevesinde, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevinin bulunduğunu belirtti.
RTÜK'ün, programları, yayımlandıktan sonra ilgili kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlediğini anımsatan Şahin, "Kamuoyunun hassasiyetleriyle ilgili olarak yayıncılarımızın ihlal yapmalarını önlemek amacıyla zaman zaman kamuya açık şekilde uyarılarımız ve içten dileklerimiz bulunmuştur. Bunlar zaman zaman eleştirilmiştir; bu, benden önce de olmuştur. Bu uyarıları asla ve asla bir sopa göstererek değil her daim onları doğru yönlendirme amaçlı uyarı olarak gördük ve görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
Denetim faaliyetleri kapsamında, topluma yönelik zararlı yayınlar için Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'daki yayın hizmeti ilkelerinin ihlali nedeniyle müeyyide uygulandığını aktaran Şahin, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele edilmesi, kadın istismarının önlenmesi, küçük yaşlardan itibaren çocuk ve gençlerde farkındalık sağlanması, cinsiyet temelli ayrımcılıkla ve kadınlara yönelik baskılarla mücadele edilmesi kapsamında Üst Kurul tarafından 2011 yılından itibaren bin 842 müeyyide uygulanmıştır." açıklamasında bulundu.
Şahin, 18 Nisan 2018 tarihinde, medya hizmet sağlayıcılarının üst düzey yetkilileriyle yapılan toplantıda, yayınlarda "Kadını istismar eden içeriklere yer vermeme" ibaresinin de yer aldığı etik ilkelere hassasiyet gösterilmesi hususunda mutabakata varıldığını anımsatarak, 20 maddeden oluşan medya etik ilkelerini, yayın kuruluşları ile bu konudaki dernek ve meslek birliklerinin imzaladığını bildirdi.
Ebubekir Şahin, toplumsal şiddet, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı konularıyla mücadele için topyekun bir çalışma gerektiğini de sözlerine ekledi.
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