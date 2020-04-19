RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 26'ncı kuruluş yıl dönümü mesajı:

19 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyada milli ve manevi değerlerin gözetildiği yayınların yer almasını istediklerini belirterek, "Terör ve şiddetin her türlüsünden uzak yayınların yapılmasını tesis etmek için her daim görevdeyiz." ifadesini kullandı.
Şahin, RTÜK'ün 26'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 20 Nisan 1994'te, 87 personelle çalışmalarına başlayan Kurul'un, bugün ana ve ek hizmet binaları ile 3 bölge temsilciliğinde görev yapan 690 kişilik deneyimli kadrosuyla 7/24 görev yaptığını belirtti.
İlk günden beri yayıncılık alanında ciddi yol katedildiğini vurgulayan Şahin, sınırlarının karasaldan kablo ve uydu ortamı ile internete kadar genişlediğini anlattı.
Şahin, Türkiye'de lisanslı 1793 yayın kuruluşunun bulunduğuna anımsatarak, teknolojik gelişmelerle sektörün hızla büyüdüğünü ve yeni medya araçlarıyla bu alana öncülük etmeye çalıştıklarını kaydetti.
- "Çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık"
Bugüne kadar "Akıllı İşaretler", "Medya Okur Yazarlığı", "İzleyici Temsilciliği", "RTÜK İletişim Merkezi", "İyi Uykular Çocuklar", "Sayısal Kayıt Arşiv" ve "Analiz Sistemi (SKAAS) ve Yayıncılık Etik İlkeleri" gibi pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini aktaran Şahin, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme faaliyetlerinin yanı sıra çocuk, genç, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapıldığına işaret etti.
Şahin, Kurul'un, çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösterdiğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:
"RTÜK, milletinin ve izleyicinin yanında. Milli ve manevi değerleri gözeten, insana ve aile kavramına saygılı yayınlar istiyoruz. Terör ve şiddetin her türlüsünden uzak yayınların yapılmasını tesis etmek için her daim görevdeyiz. Hedefimiz, tarafsız, güvenilir, iletişim özgürlüklerine saygılı, yenilikçi, milli ve çoğulculuğu sağlayan medya hizmetlerinin sunulmasına rehber olmaktır. Üst Kurul'un sadece ceza veren bir kurum olarak algılanmasına müsaade edemeyiz. Evet, müeyyide uyguluyoruz ama kimlere? Toplumun milli ve manevi değerlerini hiçe sayanlara, birlik ve beraberliğimizi zedeleyerek aziz milletimizi kin ve düşmanlığa tahrik edenlere, çocuk ve gençlerimizin fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verenlere, halk sağlığıyla oynayarak sahte ürün pazarlaması yapanlara, kısacası vatandaşlarımızı dolandıranlara ceza veriyoruz. Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Haksız yere hiçbir yayıncı kuruluşa ceza vermek gibi bir anlayışımız asla olamaz."
- "Görüş, öneri, beklenti ve taleplere açığız"
Vatandaşların görüş, öneri, beklenti ve taleplerine her zaman açık olduklarını hatırlatan Şahin, şöyle devam etti:
"Yurt dışından da ulaşılabilen RTÜK İletişim Merkezi kesintisiz bir şekilde halkımızı dinliyor. Salgın hastalık nedeniyle evlerimizde kaldığımız ve milli dayanışmamızı artırmamız gereken bugünlerde radyo ve televizyon yayınlarını takip etme sürelerimizin arttığını biliyoruz. Pandemi ortamında aziz milletimizin radyo ve televizyon yayınları aracılığıyla en doğru bilgileri almalarını önemsiyor, evlerimizde bulunduğumuz sürelerde hoşça vakit geçirmelerini sağlayacak içerikler için çalışıyoruz. 26'ncı kuruluş yıl dönümümüz vesilesiyle büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli Üst Kurul üyelerimize ve bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sağlıklı günler diliyorum."
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