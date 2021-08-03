Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gökay Güney ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşıldığı duyuruldu.

Galatasaray takımının alt yapısında yetişen Gökay, geçen sezon da kiralık olarak bordo-beyazlı formayı giymişti.