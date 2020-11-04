Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Hakan Ülker, Ersin Erbay, Ercan Akdeniz

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Kurtuluş Yurt, Abdurrahim Dursun (Dk. 46 Mehmet Yiğit),Feyyaz Belen (Dk. 59 Rahmi Anıl Başaran),Berat Satılmış, Erkan Taşkıran, Mahamadou Ba (Dk. 46 Emir Halilovic),Rayo (Dk. 46 Doğan Can Davas),Hakan Bilgiç, Selçuk Alibaz, Gökay Güney, Traore (Dk. 76 Hüseyin Arabacıoğlu)

Belediye Derincespor: Volkan Mert Korkmaz, Sercan Uslu (Dk. 90 Koray Baykara),Rıdvan Aykan (Dk. 76 Süleyman Yıldırım),Bertuğ Başdemir (Dk. 46 Mesut Can Tunalı),Melih İnan, Gökhan Günel, Mehmet Bağlı, Efe Karaoğlu, Muhammed Enes Yılmaz (Dk. 62 Kubilay Serbest),Sinan Morgil, Muhammet Fatih Yıldırım

Goller: Dk. 11 ve Dk. 27 Rayo, Dk. 38 Berat Satılmış (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 66 Kubilay Serbest (Belediye Derincespor)

Sarıkartlar: Dk. 36 Erkan Taşkıran, Dk. 44 Mahamadou Ba, Dk. 65 Emir Halilovic, Dk. 73 Traore (Royal Hastanesi Bandırmaspor),Dk. 72 Gökhan Günel (Belediye Derincespor)