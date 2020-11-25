Royal Hastanesi Bandırmaspor: 0 - Darıca Gençlerbirliği : 1

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Ahmet Turan Timuroğlu, İsmail Emre, Emre Doğu

Royal Hastanesi Bandırmaspor: Zülküf Özer, Fırat Arıkan, Feyyaz Belen, Erkan Taşkıran, İshak Çakmak (Dk. 46 Landel),Doğan Can Davas, Serna ( Dk. 46 Pote),Bora Onay Ergin ( Dk. 46 Halilovic),Mert Ali Atakulu ( Dk. 59 Gökay Güney),Traore, Hüseyin Arabacıoğlu

Darıca Gençlerbirliği: Ali Alper Doğan, Berat Eyüpoğlu (Dk. 63 Emre Alan),Baha Kısacık (Dk. 56 Ahmet Kutluer),Selman Sevinç, Erdem Dikbasan ( Dk. 85 Furkan Akın),Metin Güler, Halil İbrahim Şagar, Yusuf Bildik, İbrahim Çağrı Oğuz ( Dk. 56 Onuray Köse) Alperen Can ( Dk. 46 Mahmuthan Samet Acar),Nebi Tiryakioğlu

Gol: Dk. 40 Nebi Tiryakioğlu (Darıcı Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Dk. 69 Landel (Bandırmaspor),Dk. 89 Onuray Köse (Darıca Gençlerbirliği)