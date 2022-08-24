UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, play-off turu rövanş maçında köklü Belçika ekibi Royal Antwerp'le deplasman karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Maccabi Netanya ve Breidablik'i eleyerek play-offa yükselmeyi başaran temsilcimiz, bu kez de Royal Antwerp engelini geçerek adını grup aşamasına yazdıramak istiyor. Peki, gözlerin çevrildiği Royal Antwerp Başakşehir maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?