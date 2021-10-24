Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Royal Antwerp, ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada Club Brugge'ü ağırladı.

Karşılaşma, ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. Ev sahibi ekibin golünü 35. dakikada atan Björn Engels, 82. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Club Brugge'de Hans Vanaken, 45+2. dakikada ağları sarsarken, Stanley N'Soki ise 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 21 puanla üçüncü, Club Brugge ise 23 puanla ikinci sırada yer aldı.