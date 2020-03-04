37 yaşındaki Pallett'in annesi çift için, bir şiir okudu. Ancak bu şiirin manevi yönünden değeri oldukça büyüktü. Şiir damadın artık hayatta olmayan annesi tarafından yazılmıştı. Damadın törende resmi üniformasını giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

Carrion, her zaman hayal ettiği gibi bir aşk yaşadığını belirtirken gelin Pallett çok mutlu olduğunu söyledi.