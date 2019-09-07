Rotterdam'daki kadın cinayetini güvenlik kameraları kaydetti

07 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'nın Rotterdam kentinde geçen Aralık ayında 32 yaşındaki Bekir E. tarafından öldürülen 16 yaşındaki lise öğrencisi Hümeyra Ergincanlı cinayetinin, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği ortaya çıktı.
Geçen yıl 18 Aralık'ta Rotterdam Designcollege'de (Tasarım Koleji) işlenen cinayetin hazırlık duruşması Cuma günü yapıldı.
Duruşmada, okuldaki güvenlik kameraları tarafından cinayetin her anının kaydedildiği ortaya çıktı.
Hümeyra'nın ailesi ile sanık avukatları, görüntülerin kamuoyu ile paylaşılmaması konusunda anlaştı.
Savcı, görüntülerin Kasım ayında başlayacak duruşmalarda gösterilmesine gerek duymadığını belirterek, "Görüntüler şok edici. Fotoğraflarla yetinebiliriz" dedi.
Ancak hakim, yargılama sürecinde görüntülerin mahkeme salonunda gösterilebileceğini söyledi.
Hakime göre, öldürülen genç kızın ailesi bu görüntüleri izlemek istemezse, duruşma salonundan çıkabilecek.
Hümeyra'nın ailesinin avukatı Nelleke Stolk, görüntüleri izlediğini belirterek "Korkunç. Cinayet anına ilişkin her şey apaçık ortada" diye konuştu.
Hazırlık duruşmasında Hümeyra'nın ailesine de, isterlerse görüntüleri izleyebilecekleri söylendi. Aile bunu reddetti.
Akıl sağlığı konusunda incelemeden geçirilen katil zanlısı Bekir E. ile cinayete yardım ettiği belirtilen Muhammed Al M., Kasım ayında mahkeme önüne çıkacak.
Cinayetten önce Hümeyra Ergincanlı'ya saldırı ve tehdit nedeniyle suçlu bulunan 32 yaşındaki Bekir E.'ye, genç kıza yaklaşmama cezası verilmişti.
Görgü tanıklarının anlatımına göre Hümeyra, 18 Aralık 2018'de kendisini yeniden tehdit ettiği gerekçesiyle Bekir E. hakkında polise şikayet başvurusu yapma kararı aldı.
Öğlen saatlerinde polise gitmek için Tasarım Koleji'nden ayrılan Hümeyra, kapıda Bekir E.'yi görünce yeniden okul bahçesine kaçtı.
Hümeyra'yı bahçedeki bisiklet parkına kadar kovalayan Bekir E., arkadan kafasına defalarca ateş etti. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti.
Savcıya göre, Bekir E., "eski kız arkadaşım" dediği Hümeyra'yı kaçırmayı planlıyordu.
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