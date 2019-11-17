Rotterdam'da gürültülü düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla ceza

17 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, gereksiz yere korna çalarak gürültü kirliliği yarattığı ve "antisosyal davranışlar sergilediği" gerekçesiyle bir düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası verildi.
Hollanda'nın ikinci büyük kenti olan Rotterdam'ın, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı güney bölümünde polis, Cumartesi günü öğleden sonra bir düğün konvoyunu durdurdu.
Polise göre, yaklaşık 30 araçtan oluşan düğün alayı, tehlikeli sürüş ve "antisosyal" davranışlarıyla, diğer yol kullanıcılarının güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attı. Konvoydaki sürücüler, kırmızı ışıkta geçip, bazı yolları kapattılar.
Gereksiz yere korna çalıp gürültü kirliliği yaratan araçlar, kaldırıma ve yolun ortasına park edildi. Düğün konvoyundaki araçlarda bulunanlar da, pencerelerden sarkıp, meşaleler yaktı.
Polis, düğün konvoyuna 3 bin eurodan fazla para cezası kesildiğini bildirdi.
Nüfusunun yarıdan fazlası göçmenlerden oluşan Rotterdam'da, Ağustos ayı sonunda bir düğün konvoyundakiler tarafından, kendilerini uyaran polis memurunun dövülmesi tartışmalara neden olmuştu.
Kent konseyindeki sağ partiler, Türkiye ve Faslı göçmenler tarafından düzenlenen düğün konvoylarının tamamen yasaklanmasını istiyor.
Rotterdam Belediyesi ise, olumsuz olayların önüne geçilmesi amacıyla, düğün konvoyları için 6 hafta öncesinden bildirim zorunluluğu getirilmesini kabul etmişti. Ancak uygulama henüz yürürlüğe girmedi.
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