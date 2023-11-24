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        Haberler Televizyon Rotten Tomatoes skoru 100: Netflix dizisini izleyenler en iyi dizi olduğunu söylüyor

        Rotten Tomatoes skoru 100: Netflix dizisini izleyenler en iyi dizi olduğunu söylüyor

        Netflix izleyicileri yeni Japon yapımı için "en iyi dizi" olduğunu söylüyor. Dizinin yapımcısı Amber Noizum'un "Kill Bill, Yent'le buluşuyor" diye tanımladığı Blue Eyed Samurai, Mizu adında melez bir kılıç ustasının ardında bıraktığı kanlı intikam izlerini takip ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2023 - 17:04 Güncelleme: 24.11.2023 - 17:04
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        • 1

          ELEŞTİRMENLERDEN TAM NOT ALDI

          Yeni Netflix dizisi "Blue Eyed Samurai" 18 yaşından büyükler için uygun. Dizinin konusu ise "Edo dönemi Japonya'sında dışlanmasına yol açanlardan intikam almaya yeminli bir genç savaşçı kendine kanlı bir yol seçer."

        • 2

          ROTTEN TOMATOES'DA 100 ALDI

          17. yüzyıl Japonya'sında geçen anime dizi sadece izleyicileri değil eleştirmenleri de kendine hayran bıraktı. Maya Erskine, Brenda Song, Kenneth Branagh ve George Takei gibi yıldızların seslendirdiği dizi eleştiri derleme sitesi Rotten Tomatoes'da 100 üzerinden 100 tam puan aldı.

        • 3

          Diziyi övmek isteyen sosyal medya kullanıcıları beğenilerini Twitter'dan sundu. Bir kullanıcı "Blue Eyed Samurai gerçekten de insanların söylediği kadar iyi. Güzel yazılmış ve çarpıcı bir şekilde canlandırılmış. İzlemeye değer."

        • 4

          GERÇEK İNSANLARDAN ESİNLENİLDİ

          Kısa sürede popüler olan dizi gerçek olaylara dayanmıyor olsa da gerçek insanlardan esinlenerek yaratıldı.

          Kaynak: Independent, Daily Mail, Rotten Tomatoes

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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