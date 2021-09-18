"Rossini'nin Mutfağı" konseri, 21-22 Eylül'de müzikseverlerle buluşacak

Kadıköy Süreyya Operası Sahnesinde 21 ve 22 Eylül'de gerçekleştirilecek programda bestecinin; "İtalya'da Bir Türk", "Guillaume Tell", "Sevil Berberi", "II. Mehmet" ve "Reims'e Seyahat" adlı operalarından aryalar yer alacak.

Konserde İDOB solistleri, Gioachino Rossini'nin eserlerini soprano Nazlı Deniz Süren, mezzosoprano Ayçin Sürücüer, tenor Ufuk Toker, bariton Murat Güney, bas Umut Tingür ve piyanist Fügen Yiğitgil eşliğinde seslendirecek.