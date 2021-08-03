Rosier'den Ghezzal'e çağrı!

Beşiktaş'ın Fransız sağ bek oyuncusu Valentin Rosier, Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'a çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Rosier, "Beşiktaş'a gel Rachid" ifadelerini kullandı.

Valentin Rosier, Rachid Ghezzal için yaptığı "Come to Beşiktaş" paylaşımını sildi.