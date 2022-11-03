"FRANSA MİLLİ TAKIMI HAYALİM"

"Fransa Milli Takımı için bir şansım var mı bilmiyorum ama kesin olan şu ki bu benim çocukluk hayalim. Hayallerimden birisi futbolcu olmaktı, ikincisi de Fransa Milli Takımı'nda forma giymekti. Bunu düşünüyorum ama şu anda çalışarak değerimi göstermem gerekiyor. Umarım bir gün gerçek olur. Hala kanıtlayacak çok şeyim var"