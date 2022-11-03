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Rosier'den emeklilik cevabı! Beşiktaş...

Beşiktaş'ın Fransız oyuncusu Valentin Rosier, Foot Mercato'ya samimi açıklamalarda bulundu. İşte Rosier'in dikkat çeken sözleri...

Giriş: 03.11.2022 - 13:21 | Güncelleme: ABONE OL

  • "İlk sezonumda şampiyonluk yaşadık. Çok çılgın bir atmosferin içindeydim. Tüm takım olarak çok iyi anlaşıyorduk, hepimiz kardeş gibi olmuştuk. Bonservisin Sporting'deydi ve Şampiyonlar Ligi de olacağı için kalma arzum yükseldi. Beşiktaş bana güvenerek bende ısrarcı olunca onlarla sözleşme imzalamak istedim."

  • "TARAFTAR DELİ, BEN DE DELİYİM"

    Ben şakacı ve yapabileceklerimi rahatça yapacak özgür biriyim. Taraftarlar sahada savaşan bir yapım olduğunu gördü. Beşiktaş taraftarıyla birbirimize benziyoruz, onlar da ben de deliyiz. Kulübümüz için her şeyi yapıyoruz. Bu da aramızın iyi olduğunu ve iyi anlaştığımızı gösteriyor.

  • "Aynı dili konuştuğumuz için takımda Fransızca konuşan arkadaşlarımla daha yakınım doğal olarak. Tüm takım arkadaşlarıma konuşuyorum ama Fransızca bilenlerle daha yakınım tabii ki. N'Koudou, Masuaku, Rachid, Romain Saiss'le kardeş gibiyiz. Onlarla çalışmak bir zevk. İlk sezonumda da Aboubakar ve N'Sakala vardı. Hepsi çok iyi insanlar."

  • "AVRUPA DEĞİL, ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ"

    "Burada amacımız Avrupa kupalarına katılmak değil, Süper Lig'i kazanmak. Taraftar sadece bunu istiyor. Her ne olursa olsun Avrupa Kupası'na katılmak yerine ligi kazanmak tabii ki daha değerli."

  • "BUNDESLIGA'YI SEVİYORUM"

    "Fransa'ya geri döner miyim bilmiyorum, düşünmedim. Almanya Ligi gerçekten sevdiğim bir lig. Zirvenin zirvesi olduğu için Premier Lig'i de tabii ki beğeniyorum ama Bundesliga ilk tercihim olurdu. Büyük stadyumlar ve büyük takımların olduğu bir lig Almanya. Orada da bir çok Fransız futbolcu var ama İstanbul'dan daha soğuk bir havası var tabii unutmamak lazım."

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