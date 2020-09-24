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Rosenborg - Alanyaspor maçı CANLI YAYIN

Rosenborg - .Alanyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da! Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk oluyor... Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak

24.09.2020 - 18:45 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA! Rosenborg Alanyaspor maçı CANLI YAYIN! Rosenborg Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk oluyor...

ROSENBORG - ALANYASPOR

STAT: Lerkendal Stadı
HAKEM: Kristo Tohver
SAAT: 20.00
YAYIN: TRTSpor

ROSENBORG: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjolfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Holse, Adegbenro, Islamovic

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Aytemiz Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı.

KAZANAN TARAF TUR ATLAYACAK

Rosenborg-Aytemiz Alanyaspor maçını kazanan takım, adını play-off turuna yazdıracak. Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, play-off turuna yükselecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Turuncu-yeşilli ekip, 3. eleme turunu geçip play-off turuna kalması halinde Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak. Alanyaspor, bu karşılaşmaya sahasında çıkacak.

SEZONA İYİ BAŞLADI

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna iyi başlangıç yaptı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın öğrencileri, bu sezon ilk 2 maçını da gol yemeden 2-0'lık skorlarla kazandı. Akdeniz temsilcisi, ilk hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda, ikinci hafta ise Hes Kablo Kayserispor'u iç sahada yendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmeyi hedefleyen Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor.

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