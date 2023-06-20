Yapılan açıklamada, "Ulusal Aktörler Derneği, meslektaşımız Rosario Zuniga'nın ölümünden derin üzüntü duyuyor. Ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. Huzur iyinde uyu" ifadelerine yer verildi.

Rosario Zuniga, ilk çıkışını 1975'te 'Los Supervivientes de los Andes' filmiyle yapmıştı. Zuniga, ayrıca 1985'ten bu yana Televisa, TV Azteca, Argos ve Telemundo'da 15'ten fazla pembe dizide rol almıştı.