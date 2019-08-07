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Rooney, Derby County'de futbolcu-antrenör oluyor

Fenerbahçe'nin eski hocası Philip Cocu'nun çalıştırdığı Derby County Kulübü, ABD'nin DC United takımında oynayan İngiliz golcü Wayne Rooney'yi Ocak 2020'den itibaren futbolcu-antrenör olarak kadrosuna katacak

07.08.2019 - 00:33 | Güncelleme: Futbol
Rooney

İngiltere Championship kulübü Derby County, ABD'nin DC United takımında oynayan golcü Wayne Rooney'yi gelecek yıldan itibaren futbolcu-antrenör olarak kadrosuna katacağını açıkladı.

Derby County Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz futbolcu Rooney ile Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolcu-antrenör olarak görev yapacağı açıklanan Rooney'nin sözleşmesinde bir yıllık opsiyon yer aldığı da belirtildi.

Manchester United ve Everton'da forma giydikten sonra geçen yıl DC United'a imza atan Rooney, takımıyla çıktığı 41 lig maçında 23 gol kaydetti.

Teknik direktörlüğünü geçen yıl Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hollandalı Phillip Cocu'nun yaptığı Derby County, sezona Huddersfield Town deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle başladı.

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