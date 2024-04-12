Sermaye Piyasası Kurulu(SPK) Rönesans GYO halka arzını onayladı. Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arzında, talep toplama tarihleri, hisse fiyatı, katılım endeksine uygun olup olmadığına ilişkin bilgiler netlik kazandı. Peki, "Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu? Rönesans GYO kaç lot verir, hangi bankalarda var?" İşte Rönesans Gayrimenkul Yatırım halka arz tarihleri...