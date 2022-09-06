Rönesans ENR listesinde 4 basamak yükseldi

Uluslararası inşaat sektörünün prestijli dergilerinden ENR’nin (Engineering News Record), müteahhitlik firmalarının yurt dışı gelirlerini esas alarak hazırladığı ‘Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi’ 2022 yılı listesini açıkladı. Rönesans bu yıl dört basamak yükselerek 24’üncü sıraya yerleşti.
Türkiye Müteahhitler Birliği verilerine göre yurt dışında 31 milyar dolarlık yeni proje büyüklüğüne ulaşan Türk şirketleri içinde Rönesans, lokomotif görevi üstlendi. Şirketin 6 farklı alanda 99 proje sürdürdüğü kaydedildi.
Rönesans; Vinci, Strabag Se, Bouygues, Ferrovial, Royal Bam Group Nv, Skanska Ab, Eiffage, Porr Ag, China Railway Construction gibi dünya devlerinin yer aldığı Avrupa sıralamasında ise bir basamaklık yükselişle 8. sırada yer aldı. ENR'nin araştırmasında, Avrupa bölgesinin toplam geliri 66.8 milyar dolar olarak hesaplandı. İlk 10 şirketin Avrupa pazarından aldığı toplam pay ise yüzde 59.1 oldu.
'ŞİRKET SATIN ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ'
Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, "Avrupa´da, dünyanın en büyük şirketleri ile aynı pazarda yer alıyoruz. Bu rekabette bizi öne çıkartan en önemli yetkinliğimiz uluslararası finansman yaratma kabiliyetimizi inşaat becerimizle birleştirip sinerji açığa çıkartmak ve yeni pazarlara, yeni iş kollarına girmek.
Stratejik olarak gelirlerimiz 6 farklı iş koluna yayılmış durumda. Tek iş koluna odaklı olmak şirketleri daha kırılgan yaparken, dayanıklılığı ve sürdürülebilir kârlı büyümeyi riskli hale getirebiliyor.
Biz özellikle rekabet avantajımızı artırmaya, grubun teknik kapasitesini yükseltmeye ve yeni ülkelerde büyümeye yönelik şirket satın almaları gerçekleştirmeye devam etmeyi planlıyoruz. En önemlisi de işimizi yaparken doğru iş birlikleri kurmak. İş ortaklarımız ile uzun süreli güvene dayalı bir ilişki geliştiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Ayrıca Ilıcak, 2015 yılından beri yurt dışı gelirleriyle Avrupa'nın en büyük 10 şirketi arasında yer almaktan bir Türk şirketi olarak gurur duyduğunu ifade etti.
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