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Haberler Dünya Kupası 2022

''Ronaldo'ya düdük çalmak kolay oluyor''

Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Mücadeleden Portekiz 3-2 galip ayrıldı. Maçtan sonra açıklama yapan Gana oyuncusu Inaki Williams, "Ronaldo düşünce düdük çalmak kolay oluyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 25.11.2022 - 00:28 | Güncelleme: ABONE OL
''Ronaldo'ya düdük çalmak kolay oluyor''
HABERTURK.COM

2022 Dünya Kupası H Grubu karşılaşmasında Portekiz ile Gana karşılaştı. Mücadele 3-2'lik Portekiz galibiyeti ile tamamlandı.

Mücadele sonrasında Portekiz'in kazandığı penaltı vuruşunu değerlendiren Ganalı futbolcu Inaki Williams, "Portekiz'in kazandığı penaltının doğru karar olduğunu düşünmüyorum. Cristiano Ronaldo statüsündeki bir futbolcu yere düşünce, hakemler için düdük çalmak daha kolay oluyor." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Inaki Williams 90 dakika sahada kalırken, gol veya asist katkısında bulunamadı.

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