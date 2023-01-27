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Ronaldo'ya büyük şok! Al-Nassr kupadan elendi

Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan macerası tatsız başladı... Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde Al-Ittihad'la karşılaşan Al-Nassr, Portekizli yıldızın 90 dakika sahada kaldığı maçtan 3-1 mağlup ayrılarak elendi.

Giriş: 27.01.2023 - 00:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ronaldo'ya büyük şok! Al-Nassr kupadan elendi
HABERTURK.COM

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr, Suudi Arabistan Süper Kupası yarı finalinde karşılaştığı Al-Ittihad'a 3-1 mağlup olarak elendi.

Kral Fahd Uluslararası Stadyumu'nda oynanan mücadelede Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Romarinho, 43. dakikada Abderrazak Hamdallah ve 90+4. dakikada Muhannad Shanqeeti kaydetti.

TEK GOL TALISCA'DAN

Al-Nassr'ın tek golünü ise 67. dakikada Luiz Gustavo'nun asistinde Anderson Talisca kaydetti.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız böylece Al-Nassr ile çıktığı ikinci resmi maçında da skor katkısı yapamadı.

Bu arada Finale yükselen Al-Ittihad'ın rakibi Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al-Feiha oldu.

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