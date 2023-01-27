Bu arada Finale yükselen Al-Ittihad'ın rakibi Anthony Nwakaeme'nin formasını giydiği Al-Feiha oldu.

Karşılaşmaya 11'de başlayan Cristiano Ronaldo, 90 dakika sahada kaldı. Portekizli yıldız böylece Al-Nassr ile çıktığı ikinci resmi maçında da skor katkısı yapamadı.