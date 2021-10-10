Ronaldo, United'a İtalyan yıldızı istiyor

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo yeniden Old Trafford'da şovuna başladı.

Ancak İtalyan basınının iddiasına göre Portekizli yıldız, eski takımından bir arkadaşını İngiliz ekibine önerdi.

Calciomercato'ya göre Ronaldo, Juventus'tan Federico Chiesa'nın transferi için Manchester United'a öneride bulundu.

Fiorentina'dan Juventus'a transfer olan ve son dönemde performansıyla dikkat çeken Federico Chiesa'nın Chelsea'nin radarında olduğu da biliniyor.