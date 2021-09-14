İsviçre ekibi Young Boys, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı ağırladığı F Grubu mücadelesini 2-1 kazandı. Konuk takımın golünü 13. dakikada Cristiano Ronaldo, Young Boys'un gollerini 66. dakikada Nicolas Moumi Ngamaleu ve 90+5. dakikada Jordan Siebatcheu attı. Manchester ekibinde Aaron Wan-Bissaka, 35. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Öte yandan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde birçok rekora imza attı. Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 177. maçına çıkan Ronaldo, turnuvanın en fazla forma giyen ismi İspanyol Iker Casillas'ın rekorunu egale etti.

Turnuvada 36 farklı takıma gol atan Portekizli yıldız, bu alanda Arjantinli Lionel Messi'yi de yakaladı.

"Devler Ligi"nde üst üste 17 sezondur fileleri havalandıran Ronaldo, Karim Benzema ve Messi ile paylaştığı 16 sezonluk rekoru geride bıraktı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer futbolcusu Ronaldo, gol sayısını da 135'e çıkardı.