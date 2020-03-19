Ronaldo'nun adası sallandı!

Portekizli ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun kendini karantinaya aldığı Madeira adasında meydana gelen depremler, panik ve endişeye neden oluyor. Geçtiğimiz Pazar günü yaşanan 5.2'lik depremin ardından Portekiz basını dün de adada 3.8'lik bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Ailesiyle birlikte Madeira Adası’ndaki evine kendini kapatan Cristiano Ronaldo’nun gazeteciler balkondan görüntülerini alabildi. 290 bin kişinin yaşadığı adada 12 yıldır böyle bir sarsıntı olmadığı da belirtildi.

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