Serie A'nın dev ekiplerinden Juventus'ta, Cristiano Ronaldo ve teknik direktör Maurizio Sarri arasında Lokomotiv Moskova maçında patlak veren kriz büyüyerek devam ediyor.

Dünyaca ünlü Portekizli golcü Cristiano Ronaldo, Juventus’ta kriz yarattı. Takımının Milan’ı 1-0 yendiği lig maçının 55. dakikasında oyundan alınan ve yerini Dybala’ya bırakan 34 yaşındaki yıldız, hocası Sarri’nin yüzüne bile bakmadan soyunma odasına gitti. CR7 daha sonra ise maçın bitişini beklemeden stattan ayrıldı. Bu hareket Çizme’de büyük yankı uyandırdı.

Lokomotiv Moskova maçının 82. dakikasında oyundan alınan Ronaldo, Sarri'ye tepki göstermiş ve Sarri de maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Ronaldo dizinden problem yaşamıştı. Kızgındı ve durumu iyiye gitmiyordu. Gergindi. Riske etmedim ve oyundan aldım" ifadelerini kullanmıştı.