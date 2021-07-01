İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok ücret alan ünlüleri sıraladı. Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, Instagram'da herhangi bir ürünün promosyonu için paylaşacağı tek gönderiyle 1.6 milyon dolar kazanarak zirveye oturdu. Ronaldo, listede 'The Rock' lakabıyla tanınan eski güreşçi aktör Dwayne Johnson ve şarkıcı Ariana Grande'yi geride bıraktı. Böylelikle listede ilk kez bir futbolcu birinci sırada yer aldı. Ronaldo, EURO 2020 sırasında bir basın toplantısında masadaki Coca-Cola şişesini kenara itince turnuvanın sponsorları arasındaki şirketin hisseleri büyük değer kaybına uğramıştı. İşte ünlülerin takipçi sayıları ve paylaşım başına kazandıkları müthiş rakamlar...

1- CRISTIANO RONALDO

Takipçi sayısı: 308 milyon

Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon 604 bin dolar