GREENWOOD AKLANDI ANCAK GERİ DÖNMEDİ

Tanıkların geri çekilmesi ve yeni delillerin ortaya çıkmasını gerekçe gösteren Kraliyet Savcılığı, Mason Greenwood hakkındaki tecavüz, kontrol edici ve zorlayıcı davranış ve fiili bedensel zarara neden olan saldırı suçlamalarını düşürse de 21 yaşındaki futbolcu takıma geri dönemedi.

Karar vermek için altı aylık bir soruşturma başlatan Manchester ekibi, bu süreçte bazı sivil toplum kuruluşları ve aynı antrenman tesisini paylaşan Manchester United Kadın Futbol Takımı oyuncularının tepkisiyle karşılaştı.

Kulüp sonunda "karşılıklı anlaşmayla" Greenwood'u İspanyol ekibi Getafe'ye kiraladı ve krizi geçici olarak çözdü.

Greenwood'u geri isteyip istemediğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Ten Hag, kulüp yönetimi kararını verdikten sonra "mevcut oyuncularıyla yola devam edeceğini" söyledi.