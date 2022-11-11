Ronaldo'dan PSG'ye açık kapı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, Fransız basınına bir röportaj verdi. Ronaldo, PSG'ye transferi için gelen soruya yeşil ışık yaktı.

Ronaldo 2019'da Real Madrid'den Juventus'a transfer olarak kariyerinde önemli bir risk aldığını belirtirken, 2018 yılında Ballon D'or'u kazanamamasıyla futbolu bırakmayı bile düşündüğünü söyledi.

PSG'nin ilgisinin sorulması üzerine 37 yaşında yıldız oyuncu şu sözleri söyledi:

"Kapının açık olduğunu biliyorum, kendimi Parc des Princes'te 50.000 Portekizli'nin önünde oynarken hayal edebiliyorum. Harika olurdu'' dedi.

Cristiano Ronaldo bu sezon Manchester United ile 16 maça çıkarken 3 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.