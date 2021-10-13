2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cristiano Ronaldo'nun "hat-trick" yaptığı karşılaşmada Portekiz, sahasında Lüksemburg'u 5-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin diğer gollerini Bruno Fernandes ve Palhinha kaydetti.

36 yaşındaki Ronaldo, milli takım kariyerinde 10. kez sahadan "hat-trick" yaparak ayrıldı ve bu alanda rekor kırdı.

Dünya Kupası elemelerinde 36 gole ulaşan Ronaldo'nun kariyerindeki toplam "hat-trick" sayısı 58 oldu.