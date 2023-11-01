Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        30
        Galatasaray
        GS
        28
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        20
        Beşiktaş
        BJK
        19
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Trabzonspor
        TS
        16
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        16
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        13
        MKE Ankaragücü
        MKE
        12
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        12
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Tümosan Konyaspor
        KON
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Rams Başakşehir
        İBFK
        8
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        7
        İstanbulspor
        İST
        5
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        2
        Haberler Spor Futbol Ronaldo'dan maç içinde olay tepki: Bu hakemi değiştirin - Futbol Haberleri

        Ronaldo'dan maç içinde olay tepki: Bu hakemi değiştirin

        Al Nassr ile Al Ettifaq arasında oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine yönelik yaptığı "değişiklik" işareti gündem oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 09:53 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ronaldo'dan maç içinde olay tepki!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Al-Nassr, Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ettifaq'ı 1-0 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kupada Al-Nassr'a çeyrek final biletini getiren golü 107. dakikada Sadio Mane kaydetti.

        Oynanan maçta Cristiano Ronaldo'nun maçın hakemine gösterdiği tepki olay oldu.

        Maçın 45. dakikasında Al Nassr'ın Anderson Talisca ile bulduğu golün iptal edilmesi sonrası sinirlenen ve kararı beğenmeyen Cristiano Ronaldo, kenara dönerek hakemi gösterip "değişiklik" işareti yaptı.

        Portekizli süperstarın bu hareketi, dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Baraj doluluk oranında kritik veri açıklandı!
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Emlak ve araç satışında yeni dönem başladı
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Çektiği görüntüyü delil olarak sundu! Fırında taciz!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Her aksiyonda Kerem var!
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        Kasım ayı doğal gaz tarifesi açıklandı
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        "Kariyerini bitireceği takımı buldu"
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Çin İsrail'i haritadan sildi
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        Sevgilisi sosyal medya fenomeni
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        7 aylık hamile olan Sedanur'u öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        İsrail mülteci kampını vurdu! "Bu savaşın trajedisidir"
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Okula bağışlanan bilgisayarları sattı! Müdür için inceleme!
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Yabancıların 101’inci yılda kur beklentisi ve “normal” kur
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Prof. Dr. Ergun Özbudun hayatını kaybetti
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Sosyal yardım istihdamına prim teşviki
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için yağmur uyarısı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Son 5 yılda kira 9, satılık 8 kat arttı
        Messi ile alay etti!
        Messi ile alay etti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Türk boylarının 111 yıllık fotoğrafları!
        Habertürk Anasayfa