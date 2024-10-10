Ronaldinho futbola geri dönüyor!

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Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, profesyonel futbol hayatına hem oyuncu hem de kulüp sahibi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

44 yaşındaki isim, Kuzey Amerika üçüncü liginde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı. Fransa basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Ronaldinho kulübü sadece yönetmekle kalmayacak, yeşil sahalarda forma da giyecek.

Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Brezilyalı isim; bir Ballon d'Or, bir Dünya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 kupa kazandı. Ronaldinho bu süreçte çıktığı 561 karşılaşmada; 202 gol attı ve 171 asist yaptı.