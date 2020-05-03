Hollanda A Milli Takım teknik direktörü Ronald Koeman'nın kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. De Telegraaf gazetesinin aile kaynaklarını dayandırdığı bilgiye göre Koeman, Amsterdem'da hastaya kaldırıldı. 57 yaşında deneyimli teknik adamın sağlık durumu ile ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

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