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        Haberler Dünyadan Ron Cephas Jones vefat etti - Magazin haberleri

        Ron Cephas Jones vefat etti

        Uzun süredir akciğer rahatsızlığıyla mücadele eden Ron Cephas Jones, 66 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Jones'un menajeri Dan Spilo duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 11:29
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          'This Is Us' dizisindeki 'William Hill' rolüyle tanınan Emmy ödüllü oyuncu Ron Cephas Jones'dan acı haber geldi.

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          Ron Cephas Jones, 66 yaşında hayata veda etti. Oyuncunun akciğer rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

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          "KALBİ HERKES TARAFINDAN HİSSEDİLDİ"

          Ron Cephas Jones'ın ölüm haberini menajeri Dan Spilo açıkladı. Üzüntüsünü ifade eden Spilo, "Yetenekli ve ödüllü aktör Ron Cephas Jones, uzun süredir mücadele ettiği akciğer hastalığı nedeniyle 66 yaşında hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca sıcaklığı, güzelliği, cömertliği, nezaketi ve kalbi, onu tanıma şansına sahip olan herkes tarafından hissedildi" dedi.

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          "SAHNEYE OLAN SEVGİSİ TÜM KARİYERİ BOYUNCA MEVCUTTU"

          Dan Spilo, ayrıca, "Kariyerine 'Nuyorican Poets Cafe'de başladı ve sahneye olan sevgisi, yakın zamanda Tony'ye aday gösterilen ve 'Clyde's on Broadway'deki rolüyle 'Drama Desk Ödülü'nü kazandığı performansı da dahil olmak üzere tüm kariyeri boyunca mevcuttu" açıklamasında bulundu.

          Fotoğraflar: AP, Reuters

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