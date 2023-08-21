Ron Cephas Jones vefat etti

"SAHNEYE OLAN SEVGİSİ TÜM KARİYERİ BOYUNCA MEVCUTTU"

Dan Spilo, ayrıca, "Kariyerine 'Nuyorican Poets Cafe'de başladı ve sahneye olan sevgisi, yakın zamanda Tony'ye aday gösterilen ve 'Clyde's on Broadway'deki rolüyle 'Drama Desk Ödülü'nü kazandığı performansı da dahil olmak üzere tüm kariyeri boyunca mevcuttu" açıklamasında bulundu.

Fotoğraflar: AP, Reuters