'Romeo ve Juliet' İş Sanat'ta

İş Sanat’ın Okuma Tiyatrosu'nda bu akşam Shakespeare'in ölümsüz eseri 'Romeo ve Juliet' var. Saat 20.30’da başlayacak etkinlik İş Sanat’ın sosyal medya hesapları üzerinden ücretsiz dinlenebilecek.

İş Sanat’ın ilk kez geçtiğimiz mayıs ayında çevrim içi düzenlediği Edebiyat Günleri’nde, William Shakespeare’in “Hırçın Kız” eserinden bir bölümle başlayan Okuma Tiyatrosu, yeni eserler ve oyuncularla birlikte devam ediyor. Oyuncular Nazlı Bulum ve Kayhan Açıkgöz, William Shakespeare'in en bilinen oyunlarından biri olan Romeo ve Juliet’ten bir bölümü seslendirecek.

Nazlı Bulum

İki düşman ailenin birbirini seven çocuklarının umutsuz aşk hikâyesinin konu alındığı eser, 19 Kasım Perşembe akşamı 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden sezon sonuna kadar ücretsiz dinlenebilecek.

Kayhan Açıkgöz

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. İş Sanat Masal Tiyatrosu’nun sahneleyeceği “Hansel ve Gretel” 22 Kasım’da, “Alaaddin” 29 Kasım’da W. Shakespeare’in “12. Gece” eserinden bir bölümün seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 25 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler20.30’da, çocuk etkinlikleri ise 15.00’te yayında olacak.

İŞ SANAT'TA KASIM AYI PROGRAMI



22 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ile Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu