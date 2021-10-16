'Romeo & Juliet' seyirciyle buluştu 0:00 / 0:00

DasDas, 'Romeo & Juliet' oyunuyla ilk kez bir William Shakespeare oyununu sahnesinde seyircisiyle buluşturdu

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Mert Fırat ile Nagihan Gürkan tarafından sahneye konulan, Deniz Can Aktaş'ın 'Romeo'ya, Naz Çağla Irmak'ın ise 'Juliet'e hayat verdiği oyunda ikiliye Ayberk Aladar, Barış Gönenen, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Can Avcı, Ceren Boz, Erdem Akakçe, Ertuğrul Gümrükçüoğlu, Hülya Gülşen, Onur Tanyeri, Sinan Gülşen ve Ümit Erlim gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.

'Romeo & Juliet'in prömiyerine Afra Saraçoğlu, Ahsen Eroğlu, Didem Balçın, Furkan Andıç, Hafsanur Sancaktutan, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Mustafa Mert Koç, Sarp Levendoğlu katıldı.