Inter, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Bayer Leverkusen'i konuk ederken Romelu Lukaku rekor kırdı!

21. dakikada rakip fileleri havalandıran Belçikalı golcü, takımını 2-0 öne geçirdi. Opta'ya göre Lukaku, Avrupa Ligi/UEFA Kupası tarihinde üst üste dokuz maçta gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.