Belçika, EURO 2020'de B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'yla karşılaşırken Romelu Lukaku 10. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Kulüp kariyerini Inter'de sürdüren Lukaku gol sevincinin ardından takım arkadaşı Christian Eriksen'i unutmadı.

Golünü attıktan sonra kameraya koşan Belçikalı yıldız, Finlandiya maçında yere yığılan ve hastaneye kaldırılan Christian Eriksen'e seslenerek onu sevdiğini dile getirdi.

Diğer yandan Lukaku, Belçika formasıyla çıktığı son 15 resmi maçta 19 gol attı.