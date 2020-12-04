"Benimki vücudumun uçuş moduyla savaşmasından kaynaklanıyordu. Yani stresle savaşmaktan" ifadelerini kullanan Strijd, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Herkesin yapısı farklı ama bu kadar tempo bende bu sonucu yarattı. Doğal tedavi yöntemlerini denedim. Doğru egzersizleri yaptım, vücudum için doğal kiloya ulaştım ve kilo vermek için kendimi zorlamadım. Ayrıca doğal gıda takviyelerini denedim. Akupunktur yaptım ve ülkem Hollanda’yı daha sık ziyaret edip, ailemle vakit geçirdim.